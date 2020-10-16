Две украинские лаборатории получили более миллиона гривен инвестиций на разработку собственной вакцины от коронавируса.

Об этом глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассказал в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина24".

"Лаборатории, которые сейчас занимаются вакцинами находятся в Харькове и Львове. На сегодня этим лабораториям уже выделены средства на исследовательские работы изобретения украинской вакцины. Эти деньги уже ушли. Мне кажется, более одного миллиона ушло во Львов и какая-то сумма - в Харьков", - заявил он.

Напомним, по мнению члена Национальной академии наук Сергея Комиссаренко, украинские ученые могут создать вакцину от коронавируса, но запустить ее в производство на территории страны, вопреки заявлению президента Владимира Зеленского, невозможно. Он считает, что причина - отсутствие геномного центра.

Как сообщала "Страна", главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получит вакцину от коронавируса для 20% населения бесплатно или по сниженной цене в рамках инициативы COVAX. В то же время он добавил, что вакцина достанется, в первую очередь, приоритетным группам.