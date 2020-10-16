Две украинские лаборатории получили больше миллиона на создание вакцины от коронавируса
Две украинские лаборатории получили более миллиона гривен инвестиций на разработку собственной вакцины от коронавируса.
Об этом глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассказал в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина24".
"Лаборатории, которые сейчас занимаются вакцинами находятся в Харькове и Львове. На сегодня этим лабораториям уже выделены средства на исследовательские работы изобретения украинской вакцины. Эти деньги уже ушли. Мне кажется, более одного миллиона ушло во Львов и какая-то сумма - в Харьков", - заявил он.
Напомним, по мнению члена Национальной академии наук Сергея Комиссаренко, украинские ученые могут создать вакцину от коронавируса, но запустить ее в производство на территории страны, вопреки заявлению президента Владимира Зеленского, невозможно. Он считает, что причина - отсутствие геномного центра.
Как сообщала "Страна", главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получит вакцину от коронавируса для 20% населения бесплатно или по сниженной цене в рамках инициативы COVAX. В то же время он добавил, что вакцина достанется, в первую очередь, приоритетным группам.