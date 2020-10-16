В Минздраве рассказали украинцам, почему важно регулярно сдавать кровь и кому она нужнее всего.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Донорскую кровь в мире собирают более 12 000 центров крови, а сдают ее три типа людей: добровольцы бесплатно, члены семей пациентов и платные доноры. Большинство здоровых людей могут сдавать кровь. Однако 90% потенциальных доноров пока этого не делают. Каждые несколько секунд кто-то в мире нуждается в крови. И именно добровольное и регулярное пожертвование спасает миллионы жизней ежегодно. В Украине количество доноров уменьшается в связи с пандемией. В общем 70% доноров сдают кровь только раз в жизни. Донорская кровь и ее продукты помогают спасать миллионы жизней ежегодно", - указано в сообщении.

Донорская кровь и ее продукты являются наиболее важными для:

женщин с кровотечениями, связанными с беременностью и родами;

детей с тяжелыми формами анемии, вызванных малярией и недостаточным несбалансированным питанием;

пациентов с заболеваниями крови и костного мозга, врожденными нарушениями синтеза гемоглобина и иммунодефицитными состояниями;

людей, которые получили травмы в результате чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия или несчастного случая;

пациентов, при сложных медицинских или хирургических процедурах.

Что может сделать каждый:

стать регулярным донором и сдавать кровь в течение года;

убедить друзей и членов семьи стать регулярными донорами;

тать волонтером службы крови для ведения информационно-разъяснительной работы, участвовать в организации и проведении мероприятий по сдаче крови.

Напомним, Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект №3648 "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови".

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