В Минздраве выпустили несколько рекомендаций о том, как начать здоровое питание, если этот шаг дается слишком сложно.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Сегодня Всемирный день здорового питания! По данным Всемирной организации здравоохранения, 80% заболеваний связаны в той или иной степени с питанием, а 40% из них связаны непосредственно с фактором питания человека. Здоровое питание это не только сбалансированный рацион потребления белков, углеводов, жиров, витаминов и микроэлементов, а и здоровый образ жизни. Здоровое, правильное питание является одним из наиболее значимых аспектов образа жизни человека и факторов его здоровья", - указано в сообщении.

Отмечается, что ежедневный выбор полезных продуктов питания, бережное отношение к резервам собственного организма и активный образ жизни помогают организму улучшить здоровье и самочувствие.

Также медики выразили понимание, что прийти к здоровому питанию за день невозможно, однако начать стоит с таких шагов:

добавляйте в ежедневный рацион салаты (из сырых разноцветных овощей);

попробуйте заменить сливочное масло на оливковое масло для приготовления пищи;

включите в рацион здоровые перекусы из сухофруктов, орехов, яблок, ягод;

завтракайте утром;

ешьте 4-5 раз в день плюс 2 перекуса, ешьте медленно, тщательно пережевывайте;

есть желательно в одно и то же время, но не позднее чем за три часа до сна;

замените ингредиенты блюд на менее калорийные - майонез на йогурт, конфеты на сухофрукты.

Напомним, ученые пришли к выводы о том, что частое употребление ультраобработанной пищи, включая жареное мясо и фастфуд, провоцирует преждевременное старение клеток.

Как сообщала "Страна", одними из самых опасных продуктов оказались тунец, яйца, устрицы и колбаса. Также в опасный список входит кофе и зеленые овощи.