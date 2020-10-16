Неподалеку от Парижа, во французском городе Конфлан-Сент-Онорин, было обнаружено обезглавленное тело учителя истории и географии, который показывал ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда. Убийца был ликвидирован полицией.

Об этом в пятницу, 16 октября, информирует BFMTV.

Сообщается, что убийство произошло около 17:00 в пятницу возле одного из колледжей. Предполагаемого убийцу полиция пыталась задержать в нескольких сотнях метров от учебного учреждения. В руках злоумышленника был нож, он угрожал правоохранителям, которые его и застрелили.

По данным журналистов, жертвой террориста стал учитель истории и географии, который рассказывал учащимся колледжа о свободе слова во Франции и подкреплял свое повествование изображением карикатуры на пророка. В связи с этим, делом об убийстве занялась Национальная антитеррористическая прокуратура Франции.

Также к расследованию убийства подключились антитеррористический отдел национальной полиции и внутренняя разведка. Тем временем министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, который на тот момент находился в заграничной командировке, обсудил инцидент с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по телефону. На место происшествия отправился премьер-министр Жан Кастекс.

Напомним, недавно в Париже произошло нападение на редакцию еженедельника Charlie Hebdo, где в 2015 году двое братьев-джихадистов застрелили 12 человек из-за публикации в еженедельнике карикатур на пророка Мухаммеда. Четверо человек были ранены, двое из них находились в критическом состоянии.

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