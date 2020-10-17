Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил о подготовке его министерством законопроекта, касающегося Донбасса. В нем идет речь о переходном периоде после деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской области.

Также министр хочет реализовать идею подготовки работников будущих местных органов власти на этих территориях.

Об этом Резников рассказал в интервью телеканалу N1, который вещает в Хорватии, Сербии и Боснии.

"Одна из амбициозных задач моего министерства – это подготовка законопроекта о переходном периоде, составляющей которого будет переходное правосудие. Например, у Хорватии есть опыт амнистии лиц, которые не совершали военные преступления, а те, кто совершали преступления, все равно должны быть привлечены к ответственности", - сказал чиновник.

Резников отметил, что во время недавней поездки в Хорватию и встреч в городе Вуковаре понял, что главной задачей во время переходного периода и мирной реинтеграции является восстановление доверия между людьми.

"И лучший способ восстановления этого доверия – это активная работа органов местного самоуправления, мэров, депутатов местных советов. Они сделали это чудо в Вуковаре", - пояснил он.

Резников добавил, что вернулся в Украину с идеей заранее готовить работников будущих администраций, мэрий, которые после деоккупации сразу придут на места.

"А это означает, что они уже сейчас должны быть задекларированы как администрации города, села, которые пока находятся под оккупацией. Простая идея: у хорватов было мэр Вуковара, когда город был оккупирован, и потом этот мэр приехал работать в уже деоккупированный Вуковар", - сказал он.

Ранее Резников заявлял, что после окончания войны на Донбассе реинтеграции региона не произойдет - на это нужно минимум 25 лет.

Также чиновник говорил, что особого статуса Донбасса в Конституции не будет.