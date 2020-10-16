Киевская прокуратура сообщила о подозрении хирургу одной из детской больниц, в результате халатных действий которого в феврале этого года умер 2-летний мальчик.

Об этом в пятницу, 16 октября, информирует пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в феврале 2020 года в детскую больницу поступил 2-летний мальчик с диагнозом "инородное тело пищевода, желудочно-кишечное кровотечение под вопросом".

"Врач-хирург, который находился на дежурстве, в нарушение требований приказа по маршрутам госпитализации, согласно которому дети до трех лет с подозрением на инородное тело желудочно-кишечного тракта, госпитализируются в НДСБ "Охматдет", госпитализировал мальчика в общую хирургию для наблюдения и обследования ребенка, назначив консультацию педиатра", - говорится в сообщении.

Только через 10 часов после поступления ребенка в больницу дежурный врач назначил проведение осмотра слизистой оболочки пищевода. В ходе него у ребенка возникла острая сердечная недостаточность, в результате которой ребенок скончался.

"Согласно заключению эксперта, между наступлением смерти мальчика и имеющимися дефектами в оказании ему медицинской помощи существует прямая причинно-следственная связь в виде бездействия врача, а именно - не проведение определенных исследований при поступлении ребенка в медицинское учреждение и на протяжении его дальнейшего пребывания в отделении. Сейчас прокурором в Оболонский районный суд г. Киева направлено ходатайство об отстранении врача-хирурга от должности", - говорится в сообщении.

Киевская прокуратура сообщила врачу о подозрении по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, повлекшее смерть ребенка (ч. 2 ст. 140 УК Украины). Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, в прошлом году в Миргороде Полтавской области после операции по удалению аппендицита умерла 14-летняя девочка.

Также мы рассказывали о том, как в Кельменецком районе Черновицкой области из-за халатности врача-педиатра погиб двухлетний ребенок.