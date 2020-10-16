Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил, что страны договорились сотрудничать в сфере безопасности, при необходимости экстрадиции осужденных за преступления и в борьбе с террористическими организациями. Также он повторил, что Турция не признает аннексию Крыма.

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

"На наших переговорах мы рассмотрели вопросы усиления сотрудничества в сфере безопасности и в вопросах экстрадиции преступников, осужденных лиц. Мы также договорились усилить координацию в вопросах борьбы с террористической организацией FETO (организация известного проповедника и врага Эрдогана Гюлена - Ред.) и другими террористическими организациями", - сказал Эрдоган на брифинге с Зеленским.

Он добавил, что Турция и в условиях пандемии коронавируса остается рядом с украинским народом и готова "в случае необходимости предоставить еще больше помощи".

Также турецкий лидер затронул тему Крыма.

"Мы воспринимаем Украину как ключевую страну в плане безопасности и стабильности нашего региона. И в рамках этого мы всегда поддерживаем, поддерживали и будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым. Турция не признавала и не признает аннексию Крыма", - отметил он.

Эрдоган заявил, что Турция и дальше будет вместе с государственными институтами Украины поддерживать крымских татар.

"Сейчас продолжается работа по реализации проектов строительства жилья для наших братьев крымских татар и строительства в Киеве мечети", - сообщил он.

О том, что Турция отказывается признавать Крым частью России, Эрдоган уже заявлял прошлой зимой накануне визита в Киев.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский вручил Эрдогану орден князя Ярослава Мудрого I степени.