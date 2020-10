Украинский институт будущего запускает масштабный проект от Национального университета Сингапура "Школа государственной политики Ли Куан Ю".

23 октября стартует онлайн-курс "Государственное управление и лидерство в эпоху инноваций".

В течение четырех модулей вас ждет 8 лекций по 1,5 часа в реальном времени на платформе вебсеминару Zoom, во время которых лекторы представят практические кейсы современных дней. Так, например, Джеймс Крабтри, который работал многолетним корреспондентом Financial Times, The Gurdian, The New York Times и т.д., расскажет как Сингапур коммуницирует о ситуации с Covid-19 со своими гражданами.

Во время обучения вы сможете пообщаться с топовыми спикерами легендарного университета; приобрести политический, административный и аналитический опыт, необходимый для формирования политики; понять тонкости управления политической турбулентностью и управления институциональными изменениями; овладеть особенностями коммуникации при осуществлении государственной политики.

UIF обеспечит перевод курса на украинский язык. По окончании курсов каждый участник получит образование мирового уровня и диплом международного образца. Также участники будут иметь доступ в личный кабинет на сайте школы. Они смогут там знакомиться с множеством интересных материалов, задавать вопросы лекторам и так далее.

Все желающие могут попасть на обучение прямо сейчас. Для этого достаточно заполнить заявку на сайте singapore-school.com.ua.