Национальная полиция задержала в Киеве мужчину за изготовление и распространение детской порнографии. Злоумышленник, житель Днепропетровской области, продавал порноконтент в США, страны Европы и в Украине.

Об этом сообщается в Фейсбук Нацполиции.

Стоимость одного видеофайла у торговца составляла 60 долларов США. На электронных носителях подозреваемый хранил более тысячи видеоматериалов порнографического характера с участием детей.

В полиции Киева добавили, что во время обыска по месту жительства мужчины в Павлограде Днепропетровской области полицейские обнаружили и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства, которые содержали порнографические материалы. Все изъятые доказательства направлены на компьютерно-техническую экспертизу.

Мужчине объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до десяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

По словам начальника следственного отделения отдела полиции №2 Деснянского управления столичной полиции Ирины Сергеевой, злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Год назад "Страна" сообщала, что в Полтаве суд освободил из-под стражи 51-летнего киевлянина, подозреваемого в изготовлении, сбыте и распространении детской порнографии.

Также мы рассказывали, что в СИЗО Винницы на простыне повесился 32-летний мужчина, подозреваемый в педофилии.