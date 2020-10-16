Президент Украины Владимир Зеленский, который находится в Турции с рабочим визитом, вручил главе Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану орден князя Ярослава Мудрого I степени.

Об этом 16 октября сообщила пресс-служба украинского лидера.

В соответствии с указом президента Украины №450/2020 "О награждении Р. Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого", президент Турции отмечен за выдающийся личный вклад в укрепление украинской-турецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

Эрдоган поблагодарил Зеленского за награду.

"Спасибо от себя лично и от имени моего народа за прекрасный жест в виде вручения мне государственной награды", - сказал президент Турции.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина и Турция подписали соглашения о сотрудничестве в военной и оборонной сферах.

Мы также публиковали совместное заявление президентов по результатам встречи Зеленского и Эрдогана.