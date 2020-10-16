Немецкие, французские и британские спецслужбы полагают, что к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального причастна российская Федеральная служба безопасности (ФСБ). По этой причине Евросоюз ввел санкции, в частности, против директора ведомства Александра Бортникова.

Об этом в пятницу, 16 октября, со ссылкой на анонимные источники сообщает The Guardian.

Так, двое источников газеты утверждают, что к отравлению Навального причастна Службу по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом (Вторая служба ФСБ), которая отвечает за борьбу против "внутренних политических угроз со стороны Кремля".

При этом по словам источников, у российских спецслужб была задача не убить оппозиционера, а заставить его покинуть РФ через "недвусмысленное предупреждение". При этом собеседники газеты утверждают, что выбор на нервно-паралитическое вещество из группы "Новичок" пал сознательно - в распоряжении ФСБ якобы имеется множество ядов, часть из которых являются неизвестными.

Напомним, 20 августа по пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете. Лайнер экстренно посадили в Омске. Навального госпитализировали, он впал в кому. 22 августа политика доставили в берлинскую клинику Charite.

Несколько европейских лабораторий пришли к выводу, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". В России это отрицают и говорят о провокации. Уже в сентябре российский оппозиционер вышел из комы.

Ранее мы писали, что в связи с отравлением Навального Евросоюз ввел санкции против российских чиновников и ученых.