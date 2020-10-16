Пресс-служба главы украинского государства опубликовала совместное заявление по результатам встречи Владимира Зеленского, который находится с визитом в Стамбуле, и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Документ появился на сайте Офиса президента 16 октября. "Страна" приводит его текст.

Мы, президенты Украины и Республики:

Подтверждая стремление укреплять стратегическое партнерство между нашими государствами, отмечаем важность реализации договоренностей, закрепленных в Совместной декларации по результатам Восьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой 3 февраля 2020 в Киеве.

Подчеркивая преданность принципам и нормам международного права, Турецкая Республика подтверждает свою безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и приветствует сотрудничество в рамках Крымской платформы, инициированной Украиной.

Мы согласны продолжить прилагать усилия, направленные на деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также восстановление контроля Украины над отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины.

Продолжать координировать совместные усилия для обеспечения защиты прав человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь, а также для освобождения всех незаконно заключенных граждан Украины.

Совместно работать для улучшения условий жизни для граждан Украины, включая крымских татар, которые были вынуждены покинуть временно оккупированную территорию Крыма и переехать в материковую Украину.

Турецкая Республика поддерживает перспективу членства Украины в Североатлантическом альянсе и приветствует признание Украины как партнера с расширенными возможностями.

Турецкая Республика продолжит содействовать Украине в достижении критериев членства в Альянсе, а также совместимости вооруженных сил и НАТО, в том числе путем проведения соответствующих совместных военных учений. Отмечаем важность объединения усилий для укрепления мира, безопасности и стабильности в Черноморском регионе в рамках региональных механизмов и НАТО.

Продолжать придавать особое значение развитию всестороннего сотрудничества между военно-морскими силами наших государств.

Подчеркиваем важность укрепления регионального сотрудничества заинтересованных стран для устойчивого экономического развития и защиты окружающей среды в Черном море.

Приняли решение создать новый формат украинско-турецкого диалога по вопросам политики и безопасности - ежегодные встречи министров иностранных дел и министров обороны по формуле "два плюс два" (квадрига).

Выражаем удовлетворение динамикой развития двустороннего сотрудничества, в частности, в оборонной сфере и в области военно-технического сотрудничества. Поручаем министерствам обороны и другим причастным ведомствам двух стран обеспечить успешную реализацию всех проектов, представляющих взаимный интерес.

Отмечаем важность скорейшего завершения переговоров по Соглашению о свободной торговле между Украиной и Турецкой Республикой.

Подчеркиваем необходимость активизации сотрудничества в рамках Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Продолжать сотрудничество с целью увеличения турецких инвестиций в реализацию инфраструктурных проектов в Украине с учетом возможностей, которые предоставляет программа "Большая стройка" в Украине.

Турецкая Республика приветствует намерение Украины присоединиться в статусе наблюдателя к Организации исламского сотрудничества, а также отмечает интерес Украины ко взаимодействию с Тюркским советом.

Договорились работать в направлении проведения года Украины в Турции и года Турции в Украине, что углубит культурно-гуманитарное сотрудничество и межчеловеческие контакты.

Ранее "Страна" приводила заявление Зеленского о том, что Украина заинтересована в совместном с Турцией производстве беспилотников.

Мы также рассказывали о подписании странами соглашения о сотрудничестве в военной и оборонной сферах.