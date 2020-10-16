После встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле были подписаны документы о сотрудничестве между государствами в военной и оборонной сферах.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

В частности, представители двух государств подписали декларацию о намерениях между Министерством обороны Украины и Директоратом оборонной промышленности Турецкой Республики.

Кроме того, было подписано рамочное военное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики.

О том, что Украина и Турция собираются подписать военное соглашение, "Страна" рассказывала три дня назад со ссылкой на украинское Министерство обороны.

Мы также рассказывали, что Владимир Зеленский заявил о заинтересованности Украины в том, чтобы совместно с Турцией производить беспилотники.