Украина и Турция подписали соглашения о сотрудничестве в военной и оборонной сферах
После встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле были подписаны документы о сотрудничестве между государствами в военной и оборонной сферах.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".
В частности, представители двух государств подписали декларацию о намерениях между Министерством обороны Украины и Директоратом оборонной промышленности Турецкой Республики.
Кроме того, было подписано рамочное военное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики.
О том, что Украина и Турция собираются подписать военное соглашение, "Страна" рассказывала три дня назад со ссылкой на украинское Министерство обороны.
Мы также рассказывали, что Владимир Зеленский заявил о заинтересованности Украины в том, чтобы совместно с Турцией производить беспилотники.