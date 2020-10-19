Наступила новая неделя. Вся она будет в растущей Луне. К новым начинаниям можно нужно приступать уверенно, можно браться за сложные дела и заниматься улучшением благосостояния.

Подробнее о том, какой позитив ждет все знаки Зодиака на этой неделе, с 19 по 25 октября включительно, в нашем гороскопе. Дополнительно для вас - лунный календарь красоты и стрижек на весь октябрь.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнам следует держать хвост пистолетом. Не отчаивайтесь, если что-то пойдет не по плану. Вы все равно придете к намеченной цели. Плюс ко всему получите ценнейший жизненный опыт.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам - ни шагу назад. Если за что-то взялись, то доводите до конца. Не отвлекайтесь. Не позволяйте сбивать себя с пути. Отстаивайте свою правду и выступайте с идеями, даже если они будут казаться сложными в исполнении.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам будут задавать много вопросов. Занятость - максимально высокая. Но в качестве бонуса вы получите удовлетворение от большого количества выполненных дел и приятные вечера в кругу близких.

Рак (22.06 - 22.07)

Раки одержат победу в важной битве. Не исключено, что эта борьба будет с самим собой. Если вы давно хотели отказаться от вредных привычек, заняться здоровьем, сделать шаги в карьере и личной жизни - вперед!

Лев (23.07 - 23.08)

В вашей голове есть нехорошие мысли. Вы прокручиваете их вновь и вновь, тем самым портя себе настроение. Довольно этим заниматься. Все не так плохо. Точнее, все хорошо. И вы это сами увидите, если настроитесь на позитив.

Дева (24.08 - 23.09)

Дев ждут продуктивные встречи, радость общения с родственниками и друзьями, удачные обновки и улучшение финансового состояния. Не неделя, а сказка. Не упустите шансы и возможности, которые вы получите от космоса!

Весы (24.09 - 23.10)

Весам рекомендовано заняться собой. Обновите гардероб, поменяйте имидж - можно даже кардинально. Потратьтесь на самообразование, иностранные языки, финтесс, салон красоты. Это именно то, что даст вам заряд бодрости и счастья.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Перестаньте так сильно нервничать о здоровье. Да, это важно. Пейте витамины, соблюдайте все санитарные нормы. Однако не паникуйте - от вашего морального состояния и настроения зависит очень много. Все будет хорошо.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Важно для Стрельцов - сохранить силу духа. Даже если вас ждет много работы, испытаний, дел и забот, то поводов для напряжения нет. По ступенькам, постепенно все получится. Главное - не дать себя сломать внутренне.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогов ждет романтическая история. У вас может внезапно и ярко разгореться огонь страсти со своим любимым человеком. Если вы пока не встретили пару, то не сомневайтесь - одному осталось быть недолго.

Водолей (21.01 - 20.02)

На этой неделе у Водолеев будет не только интересных много дел по работе, но и в личной жизни. Вы все успеете только в одном случае - если сегодня будете в деталях планировать день завтрашний. Поленитесь - ждать цейтнот.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб может быть повышение по карьерной лестнице или улучшения по финансовой части. Но для этого вам придется пошевелиться. Как минимум, не отказывать в переговорах, обдумывать все предложения и, возможно, обновить резюме.