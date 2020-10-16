Американского разработчика ПО миллиардера Роберта Брокмана Министерство юстиции США обвинило в уклонении от уплаты налогов на сумму предположительно в $2 млрд. По данным прокуроров, это дело стало самым крупным из когда-либо возбуждавшихся против гражданина США, сообщает "Интерфакс-Украина".

Министерство юстиции также подтвердило в четверг, что основатель американской инвестиционной компании Vista Equity Partners Роберт Смит заплатит $140 млн за прекращение уголовного преследования по делу о сокрытии доходов в офшорных зонах на протяжении 15 лет.

Глава отдела Налогового управления США (IRS) по расследованию уголовных дел Джим Ли назвал предполагаемое поведение двух обвиняемых "наглым", "умышленным" и говорящим о "жадности".

Из обвинительного заключения следует, что 79-летний Брокман был первым инвестором фонда Vista в 2000 году. Он предоставил весь капитал, около $300 млн, что позволило создать частную акционерную компанию.

Миллиардер увеличил свои взносы до $1 млрд в 2004 году и продолжил инвестировать в новые фонды компании. Прокуроры утверждают, что Брокман скрывал информацию о доходах, которые он получал от инвестиций в Vista, чтобы уклониться от уплаты налогов.

В период с 1999 по 2019 год он предположительно организовал сложную схему сокрытия офшоров через организации и подставных лиц, которые фигурировали в регистрационных документах, но не осуществляли реального контроля.

Прокуроры обвиняют Брокмана в создании собственной зашифрованной системы электронной почты для взаимодействия с подставными лицами. Как указано в обвинительном заключении, их реальные имена заменялись на прозвища.

В судебных документах не указывается имя Смита, вместо этого его называют "Физическим лицом два", которого идентифицировали как основателя Vista. В обвинении утверждается, что Брокман называл его "Steelhead", однако там не уточняется более широкая причастность к предполагаемой схеме.

Как было указано в обвинении, Брокман пытался уничтожить и подделать доказательства своего уклонения от уплаты налогов.

Брокман, генеральный директор компании Reynolds & Reynolds, разрабатывающей автомобильное ПО, также обвиняется в том, что он обманывал держателей облигаций компании, используя сети офшорных организаций для тайной покупки ее облигаций, несмотря на запрет.

Reynolds & Reynolds сообщила, что обвинения "сосредоточены на деятельности Роберта Брокмана, осуществляемой вне рамок его профессиональных обязанностей в фирме".

Смит признал, что использовал подставных лиц, чтобы скрыть сведения о своем контроле за иностранными организациями в Белизе и Невисе, в рамках соглашения с Минюстом, что позволило ему избежать уголовного преследования.

Он не сообщил о более чем $200 млн партнерского дохода, тем самым уклонившись от уплаты федеральных налогов на сумму более $43 млн.

Дэвид Андерсон, прокурор в штате Сан-Франциско, сообщил, что Смит использовал свой необлагаемый налогом офшорный доход для покупки дома в Сономе, штат Калифорния, и для покупки недвижимости на горнолыжных курортах в Альпах.

В 2014 году Смит обратился в Налоговое управление США в попытке присоединиться к программе добровольного обнародования информации, которая предусматривает смягчение ответственности. Однако, согласно документам, его заявка была отклонена.

После этого он "умышленно" подал фальшивые налоговые декларации и поддельные отчеты о счетах в иностранных банках в 2014 и 2015 годах, следует из документов.

Урегулирование дела включает в себя пятилетнее соглашение о прекращении уголовного преследования, выплату $139 млн в виде налогов и штрафов, а также отказ от требования возмещения уплаченного налога в размере $182 млн и сотрудничество с правительством США.

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