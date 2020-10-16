По состоянию на пятницу, 16 октября, цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов на фоне возрастающих опасений из-за второй волны пандемии коронавируса, которая привела к новым карантинным мерам во многих странах.

Об этом сообщает информационно агентство "Интерфакс-Украина".

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:44 Киев в пятницу составляет $42,92 за баррель, что на $0,24 (0,56%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,14 (0,34%) - до $40,82 за баррель.

Стоимость обоих контрактов практически не изменилась по сравнению с состоянием на начало недели.

Дополнительные карантинные меры на этой неделе были введены, в частности, в Германии, Франции и Великобритании.

"Рынок обеспокоен тем, как новые карантинные меры в Европе отразятся на спросе, данные о передвижениях свидетельствуют, что поездки в Европе достигли лишь 60% от уровня до пандемии и могут опять пострадать из-за введения ограничений на собрания в некоторых европейских странах", - - считает Маршал Джиттлер из BDSwiss Group, которого цитирует MarketWatch.

Тем временем количество новых случаев заражения коронавирусом в США впервые более чем за два месяца превысило 60 тыс., о чём сообщил The Wall Street Journal. А по данным университета Джона Хопкинса, в четверг в США было зарегистрировано более 63 тыс. новых случаев, а общее количество зараженных с начала пандемии приблизилось к 8 млн. В ряде штатов, включая Огайо, Висконсин, Мичиган и Индиану, было выявлено рекордное количество новых случаев.

"Не слишком далекие воспоминания об отрицательных нефтяных ценах все еще дают о себе знать трейдерам, поскольку угроза еще одного сбоя в цепочке поставок растет по экспоненте вместе с ожиданиями введения новых локдаунов в США", - делают вывод аналитики Sevens Report Research.

Кроме того, согласно опубликованным в пятницу данным Федеральной резервной системы (ФРС) США, объем промышленного производства в США в сентябре сократился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Снижение было отмечено впервые за 5 месяцев. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение показателя на 0,5%, - свидетельствуют данные Trading Economics.

Ранее на этой неделе нефтяные цены поддержали сообщения о переговорах президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда.

Трейдеры ожидают заседания мониторингового комитета ОПЕК+, которое запланировано на 19 октября.

"Мы ожидаем, что на заседании в понедельник будут сделаны решительные заявления о компенсациях за несоблюдение сделки", - отмечает аналитик Rystad Energy Паола Родригез Масиу.

Ранее мы рассказывали об убытках, которые понес "Нафтогаз" в 2020 году из-за снижения цен на нефть и газ.

Также "Страна" сообщала, что неделю назад, 9 октября, мировые цены на нефть продолжали снижаться, но завершили неделю значительным приростом в связи с очередным ураганом в Мексиканском заливе.