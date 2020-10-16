Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что несмотря на попадание в красную зону многих городов области автомобильное сообщение в ее пределах, а также работу торговых центров останавливать не будут. Однако власти намерены жестко проверять соблюдение карантинных ограничений.

Об этом чиновник сказал во время общения с журналистами в Северодонецке.

"Вчера вечером на совещании с Министерством здравоохранения Украины нам удалось договориться о том, чтобы автомобильное сообщение в пределах области пока не останавливали, как и работу торговых центров. Но мы жестко будем проверять соблюдение карантинных ограничений. И если владелец хочет, чтобы его магазин работал, он будет следить за покупателями и персоналом", - отметил Гайдай.

Он добавил, что будут закрыты все учебные и развлекательные заведения, а рестораны обяжут работать до 22:00.

"Мы имеем ежедневный прирост инфицированных более 100 человек. Есть заболевшие врачи и медицинские работники, умершие от этой болезни. Главной проблемой остается нехватка врачей", - сказал Гайдай.

По его словам, за последние месяцы больницы обеспечены на твердую четверку, в частности, аппаратами искусственной вентиляции легких и кислородными концентраторами. Также вскоре поступят еще 10 аппаратов ИВЛ и 50 кислородных концентраторов. Кроме того, Министерство здравоохранения перечислит области 10 млн грн для обеспечения медицинских учреждений кислородом.

Гайдай также напомнил, что с 15 октября приостановлен пропуск лиц на КПВВ "Станица Луганская", поскольку семеро из восьми человек, следующих из временно неподконтрольной территории, оказываются инфицированы коронавирусом.

"Они сдают анализы и, не дождавшись результатов, идут решать свои вопросы, общаясь с огромным количеством людей", - отметил глава областной государственной администрации.

Ранее "Страна" сообщала, что не пошли на ужесточение карантина и другие "красные" регионы. Так, Харьков отказался останавливать общественный транспорт, закрывать магазины и рестораны.

Не стал останавливать транспорт и Чернигов - только кафе там запретили работать после 21:00.