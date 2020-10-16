В Черниговской области 34-летний мужчина за деньги или подарки предлагал школьницам интимные встречи. Злоумышленник через интернет находил для своих целей девочек из малообеспеченных семей. 15 октября полицейским удалось задержать мужчину прямо во время одной из таких встреч. Об этом сообщается на сайте ГУНП Черниговской области.

"Полицейские отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, вместе с коллегами из Управления уголовного розыска ГУНП в Черниговской области задержали молодого человека, который предлагал несовершеннолетним девушкам интимные отношения за деньги", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям. Следователи открыли производство по статье 156 Уголовного кодекса Украины - развращение несовершеннолетних.

Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, напомнили в полиции.

Ранее "Страна" писала о том, что в Запорожье педофил развратил трехлетнюю крестницу, а в суде оправдывался "журналистским расследованием".

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