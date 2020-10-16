На сайте президента Украины в разделе петиций появилось предложение, которое касается опроса граждан во время местных выборов, инициированного Владимиром Зеленским. Автор петиции Валерий Геращенко требует к пяти вопросам от главы государства добавить еще один - нравится ли людям работа самого Зеленского, а также Верховной Рады.

Петиция опубликована 16 октября и пока набрала чуть более ста голосов при необходимых 25 000 для рассмотрения.

Автор назвал свое обращение "О внесении вопроса о деятельности президента и Верховной Рады Украины в опрос граждан 25 октября 2020 года".

"Учитывая невыполнение президентом Украины Зеленским В.А. и депутатами его политической партии "Слуга народа" предвыборных обещаний, требуем поставить перед гражданами Украины в опросе на избирательных участках 25 октября 2020 следующий вопрос: "Довольны ли Вы деятельностью президента Украины Зеленского В.А. и депутатов партии "Слуга народа", которых он привел в Верховную Раду, или требуете немедленной отставки президента Зеленского В.А. и роспуска Верховной Рады IX созыва?" - сказано в тексте петиции.

Ранее "Страна" приводила результаты социсследования, согласно которому проведение всеукраинского опроса в день местных выборов не поддерживает каждый пятый украинец (22%).

Мы также писали, кто оплатит проведение опроса Зеленского.