В субботу, 17 октября, дожди накроют почти всю территорию Украины, кроме Луганской и Донецкой областей. Днем в центральных (кроме Днепропетровской), северных регионах ожидаются значительные, а в Карпатах еще и с мокрым снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер ожидается преимущественно восточный, 7-12 м/с. Днем в Украине (кроме западных областей) - порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных и северных областях ночью +5-10 градусов, днем +9-14 (в Карпатах на протяжении суток от 0 до +5). На остальной территории ночью +10-15 градусов, днем +15-20, на юге и востоке до +24.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в пятницу в Украине начнется похолодание.

Также мы сообщали, что в субботу циклон Foelke принесет в Украину штормовой ветер, дождь и прохладу.