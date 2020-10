В поисковике Google, созданном одноименной американской корпорацией, появилась новая функция поиска музыкальных композиций по пению, насвистыванию и мычанию пользователя. Заинтересовавшую музыку уже могут искать обладатели смартфонов на Android и iOS.

Об этом сообщается в блоге компании Google.

Новая функция станет настоящим спасением для тех, кто жаждет найти засевшую в голове песню, но не может дать прослушать ее программе Shazam, которая работает только с оригинальными фрагментами музыки - студийными или концертными.

На iOS новая функция пока поддерживает только английский язык. На Android доступны 20 языков, в том числе русский.

Google опубликовал обучающий ролик, как пользоваться функцией. Для этого нужно открыть приложение Google или голосовой помощник Google Assistant, нажать на иконку микрофона и произнести фразу "What is this song" (или "Search for the song"). А затем в течение 15 секунд следует напевать либо насвистывать мотив песни.

По словам разработчиков, поиск даже по невнятному мычанию возможен, потому что у каждой композиции есть нечто вроде отпечатка пальца. Алгоритмы переводят мычание человека в такие отпечатки и ищут треки по ним.

