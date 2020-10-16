По Днепром двое злоумышленников вывезли в лес мужчину и под пытками требовали у него возвращения несуществующего долга в 17 тысяч гривен. По данным полиции, побои своей жертве похитители наносили молотком и топором.

Инцидент произошел в городе Верховцево. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Днепропетровской области.

Как сообщили в полиции, двое злоумышленников 23 и 26 лет обманом заставили своего 24-летнего знакомого сесть в машину , а затем вывезли его на красном "Жигуле" для устрашения сначала в лес, а затем в гараж другого фигуранта преступления. Парни избили потерпевшего и под угрозой ножа потребовали у него 17 тысяч гривен.

Вымогателей удалось задержать 15 октября при передаче им части требуемой суммы - 10 тысяч гривен. В тот же день полицейские провели обыск по месту жительства подозреваемых и в автомобиле, в котором они передвигались. В результате следственных действий полицейские изъяли одежду, права, документы, патроны к пистолету и автомату калибра 7,62 мм, боеприпас к охотничьему оружию, черновые записи, молоток и топор, которыми наносились телесные повреждения потерпевшему.

Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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