Сегодня утром, в 4:00, начнется прямая трансляция из Штатов. Там пройдет супер-бокс. Наш Василий Ломаченко будет сражаться за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе против американца Теофимо Лопеса.

На кону будут стоять четыре пояса по всем возможным версиям - WBC, WBO, WBA и IBF. Первые три сейчас в копилке Ломаченко, один последний - у Лопеса. Победитель заберет их все и станет лучшим боксером мира на сегодняшний день.

В Украине прямая трансляция будет организована на сайте Мегого (megogo.net), в России - на megogo.ru.

По украинским телеканалам бесплатно бой показывать не будут. Для того, чтобы посмотреть бокс, у зрителя должна быть подписка на Мегого. Украинцам предлагается оформить "ТВ и кино: Максимальная" за 1 гривну, дальше - за 197 гривен.

Сегодня сначала будут боксировать другие спортсмены для "разогрева". Финальный и главный бой Ломаченко - Лопес начнется спустя полтора-два часа, то есть в 5:30 - 6:00 утра по киевскому времени. Точного времени нет, поскольку неизвестно, когда именно завершатся предшествующие спарринги.

Букмекеры на стороне украинского боксера. Они прогнозируют победу Ломаченко с коэффициентом 1.24. Максимально настроен на бой и сам спортсмен. Василий уверен, что это бой будет историческим, он анонсировал лучший поединок в своей карьере. В соцсетях накануне поединка Лома пообещал "надрать задницу Лопесу".

На нашем сайте в 4 утра стартует онлайн-трансляция. Заходите, будем вместе болеть за Василия!