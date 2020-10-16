Сегодня, 16 октября, Черниговский городской совет утвердил дополнительные карантинные меры, которые начнут действовать с 19 октября. Причиной стало попадание города в "красную зону" карантина.

Соответствующее распоряжение вместе с обращением Черниговского городского головы опубликовала пресс-служба Черниговского городского совета.

Согласно распоряжению горсовета, в Чернигове будет введен ряд новых ограничений: изменят график работы кафе и бары, запретят массовые мероприятия с участием более 20 человек, ограничат работу развлекательных зон в торговых центрах и кинотеатров. Заведения общепита в городе будут закрыты с 21:00 до 07:00.

В связи с подписанием этого распоряжения городской голова Владислав Атрошенко обратился к жителям Чернигова и успокоил их, объяснив что городской транспорт и учебные учреждения продолжат работу.

Атрошенко отметил, что все ограничительные меры принимаются с целью обезопасить горожан, но и они в свою очередь должны придерживаться базовых правил - носить маску, пользоваться антисептическими средствами и мыть руки.

Также он отметил, что голосование 25 октября состоится и город выделил дополнительные средства чтобы обеспечить выборные участки всеми средствами дезинфекции и индивидуальной безопасности.

Напомним, оказавшийся в красной зоне Харьков не станет останавливать транспорт, закрывать магазины и рестораны.

Также мы писали, что Киев и одиннадцать областных центров Украины попали в оранжевую зону карантина с 19 октября.