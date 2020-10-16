В субботу, 17 октября, в Украине ожидается прохладная погода, дожди намочат жителей западных, северных и центральных областей.

Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко в своем Facebook.

"Если вы завтра хотите выгулять свой белый костюм, нежно-бирюзовые новые спортивки или кремовые замшевые туфли, полезть с чего-то на крышу или выложить на улице ковры, отложите это на потом. Завтра в Украину врывается циклон Foelke", - предупредила синоптик.

Так, в северных, западных и большинстве центральных областей ожидаются сильные дожди и порывистый, почти штормовой северо-восточный ветер. В западной и северной части страны будет прохладно, в течение дня +9...+14 градусов, в центре +15...+20 градусов. В Винницкой области столбики термометров покажут от +13 до +14 градусов.

В южной части страны и на востоке еще продержится теплая погода, дневная температура составит от +18 до +23 градусов. Дождей в восточных областях не ожидается, однако есть вероятность осадков на юге во второй половине дня и вечером. При этом в Запорожье завтра будет сухо.

Что касается Киева, то завтра там, как отмечает синоптик, "погода на любителя". В субботу в столице ожидается дождь, сильный северо-восточный ветер и похолодание - днем термометр покажет +12...+13 градусов. В воскресенье, 18 октября, осадки прекратятся, однако придет еще большее похолодание, до 9 градусов тепла днем.

"Это - не окончательное, конечно же, похолодание, еще полюбуемся солнышком, но все же осень вступает в силу и напоминает постепенным наращиванием холодного воздуха и дождевыми циклонами, что законы надо соблюдать. Если бы еще и к осени примазывались сомнительные кандидаты в ее партию, типа - "дадим +30 градусов в ноябре" или "прогреем воду в Днепре в конце октября до 25 градусов" или "заставим нарциссы зацвести уже сегодня" то мы бы таким кандидатам, минимум, покрутили бы пальцем у виска, или просто держались от них на безопасном дистанции", - пошутила Диденко.

Напомним, сегодня в Украине облачно, местами дождливо, но относительно тепло. В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях временами дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Ранее мы писали, что ночь в Киеве с 13 на 14 октября была самой теплой за всю историю наблюдений.