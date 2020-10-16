В сезон гриппа в этом году в Украине ожидается распространение четырех штаммов гриппа.

Об этом в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил секретарь ведомства Алексей Данилов, сообщает пресс-служба СНБО в Facebook.

Так, Данилов заявил, что согласно прогнозам Министерства здравоохранения Украины, в этом году ожидаются четыре штамма гриппа. Он напомнил, что в последние годы в больницах с диагнозом "грипп" находились 280 000 человек, среди которых 65% - дети.

Данилов также отметил, что необходимо предпринять меры по обеспечению работы аппаратов искусственной вентиляции легких в условии низких температур. Также на заседании члены СНБО обсудили необходимость обеспечения мест в больницах в сезон гриппа.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали о четырех видах вакцин, которыми украинцы смогут привиться от гриппа.

Недавно в медики сообщили, чем грипп отличается от коронавирусной болезни.