Накануне местных выборов президент Украины Владимир Зеленский инициировал всеукраинский опрос, с пятью вопросами, которые будут заданы в день проведения местных выборов 25 октября.

"Опросник Зеленского" уже вызвал дискуссии о законности его проведения.

"Страна" спросила по этому поводу у экспертов.

Андрей Магера, экс заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины:

"Когда предлагается инициатива по поводу, так называемого, опроса нужно понимать, что президент Украины может реализовать только те полномочия, которые выписаны в Конституции. Если у него в Конституции нет подобных полномочий, то любые его действия, решения, инициативы - является нарушением Конституции, гарантом которой он присягнул быть во время инаугурации в 2019 году.

Эта инициатива никак не формализована. То есть, нет ни указа, ни постановления парламента, Кабмина. Нет никакой формализации этой инициативы. Должен быть правовой акт, на основании чего все это будет происходить.

Еще один момент - источники финансирования. Если это средства государственного бюджета Украины, то ни в одном законе не предусмотрены подобные расходы. Также не предусмотрены подобные расходы в проекте закона о государственном бюджете на 2020 год. Поэтому в случае использования государственных средств, будет вопрос о нецелевом расходе государственных средств.

Если это частные средства, то возникает вопрос: а нет ли здесь коррупции? Если инициативу озвучивает президент, а реализуется она за счет частных средств? Что это за такие благотворители, альтруисты, которые готовы пожертвовать огромным количеством денег? И вопрос: на каких условиях тратят такие деньги? Что бы что? Что на выходе должно быть?

Будут ли брать личные данные людей, которые будут голосовать на избирательных участках. Если да, то откуда? Если данные будут брать из государственного реестра избирателей - это незаконно, потому что закон защищает личные данные, которые есть в государственном реестре избирателей. Закон позволяет использовать эти данные только для потребности самого закона. Не более.

Члены избирательной комиссии не имеют права заниматься проведением опроса. Избирательный кодекс четко регулирует их права и обязанности. Они действуют в рамках избирательного кодекса, в отдельных случаях - на основании какого-то другого закона, но закона Украины. Не акта президента, Кабмина, а именно закона Украины. Если такого нет, то все действия не в рамках избирательного кодекса, будут незаконные.

По поводу, так называемых, волонтеров, которые якобы будут проводить опрос, у меня возникает серьезный скепсис.

Партия "Слуга народа", которая не способна выдвинуть в список кандидатов в Львовский областной совет ни одного члена от своей партии. Они еще собираются привлекать каких-то волонтеров. Это вызывает у меня удивление. Цинично звучит.

Вопрос об усилении ответственности за коррупцию, но, вместе с этим, коррупционный, непрозрачный и таинственный способ, при помощи которого будет происходить финансирование. Это за рамками здравого смысла".

Михаил Чаплыга, политолог:

"Это нарушение антикоррупционного законодательства, так как должностное лицо, согласно Конституции обязано действовать в рамках и способом предусмотренный законом. Законом не предусмотрено привлечения частных средств для выполнения функций государства. Если человек выходит за рамки собственной компетенции, и получает или требует финансирования собственных прихотей от частных лиц - это нарушение антикоррупционного законодательства, то есть, является коррупционным преступлением.

У нас есть видеообращения Зеленского, как президента, где он цитирует два официальных предвыборных лозунга партии "Слуга народа", он выбрал только эту партию для цитирования слоганов. Лозунги, которые он цитировал - размещены на рекламных конструкциях, проплаченные из избирательного фонда партии "Слуга народа".

После этого мы слышим, что должностное лицо, которое обязано действовать в рамках закона, привлекает неизвестных личностей, а также третьих лиц, не предусмотренных законом Украины, к избирательному процессу. Как по мне, это преступление. Все по беспределу.

Если бы президенту хотелось узнать мнение граждан, то он должен был бы обратиться в установленном законом порядке к государственным структурам, которые занимаются социологией и обратиться в Национальный институт стратегических исследований, который пишет ему тезисы, с которыми он выступит 20 октября в Раде.

Соответственно оплачивать это нужно из государственных средств, которые предусмотрены в бюджете. Все должно быть прозрачно. И тогда можно было бы говорить о какой-то правой базе.

Технология, которую использует президент - манипулятивная и запрещена во многих странах мира. Неважно, какой ответ дадут респонденты, этот опрос фиксирует предвыборные месседжи той или иной партии или кандидата, решает задачу по мобилизации своего избирателя в день выборов.

У нас запрещена мобилизация избирателей в день выборов: например, подвозить избирателя, поэтому они используют таку манипулятивную технологию. Будут провокации от других партий, которые тоже будут пытаться проводить аналогичные точеные опросы на участках, также могут быть конфликтные ситуации. На некоторых участках это может привести к срыву избирательного процесса".

Ростислав Кравец, юрист, адвокат:

"Никакой юридической силы этот опрос не имеет. С таким же успехом можно заказать опрос общественного мнения у какого-то там центра.

А проводить для этого всенародный опрос, не имеющих никаких юридических последствий - абсурдно. Проведение опроса в день выборов - говорит о попытках креативных товарищей, которых в окружении президента Зеленского очень много, поднять рейтинг партии, показав, что, мол, мы хотим бороться с коррупцией, сокращать депутатов. Там также есть вопрос о медицинском каннабисе, хотя, я думаю, что исходя из последних громких популистических заявлений - актуальнее, чтобы был вопрос о наличии или отсутствии двойного гражданства.

На мой взгляд, кроме как пиара и попытки продвигать свою политсилу, которая имеет все шансы пролететь на этих выборах, этот опрос ничего не содержит. Кроме того, возникает громадное количество вопросов: за чей счет собственно этот банкет? Так как он не несет юридических последствий. Одно дело, был бы референдум, в результате которого есть обязательства, а другое - просто опрос.

Ну, пожалуйста, на канале "1+1" или "УТ 1" проведите такой опрос, будет значительно дешевле, и ничем не отличится от результата.

Под флагом президента необходимо проводить опросы, которые имеют юридические последствия, а здесь - под эгидой президента проводят какое-то социологическое исследование".