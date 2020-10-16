Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в том, чтобы совместно с Турцией производить беспилотники.

Об этом глава государства сообщил в интервью турецкому информагентству Demirören, оно опубликовано на сайте главы государства.

"... Совершенно логично для нас - Украины и Турции - объединять усилия. Например, турецкие беспилотники зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Мы видим, что это действительно гордость вашего ВПК. Это именно тот вид вооружений, который способен кардинально изменить ситуацию на поле боя. И мы, безусловно, заинтересованы в совместном производстве. Здесь нечего особо объяснять, все просто. Турция демонстрирует серьезные успехи в этом направлении, и мы покупаем эту продукцию. Украина, в свою очередь, производит двигатели для беспилотников. Поэтому запуск совместного предприятия - естественный шаг", - сказал президент.

По его словам, украинской стороне приятен интерес Турции к государственному предприятию "Антонов", а так же логично, что и в области самолетостроения государства совместно могли бы очень многое сделать.

"Более того, скажу, что это далеко не все сферы, в которых мы можем и рассчитываем сотрудничать с Турецкой Республикой в контексте оборонной промышленности. Двигателестроение, развитие систем ПВО, совместное производство корабля класса "корвет"... Потенциал для сотрудничества огромный", - добавил Зеленский.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский надеется подписать соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией в кратчайшие сроки.

Также мы сообщали, что в Турции в день визита Зеленского произвели первый пуск российского ЗРК С-400.