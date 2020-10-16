Президент Владимир Зеленский посетил Турцию, где встретился президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.

Это уже третья встреча Зе и Эрдогана за год с лишним (Зеленский посетил Турцию в августе прошлого года, а Эрдоган прилетал в Киев в феврале этого года) и вторая - с Варфоломеем.

Символично, что визит украинского президента произошел в день, когда Турция провела первые испытания купленного у России зенитно-ракетного комплекса С-400 (по поводу чего уже возмутились американцы).

Впрочем, куда более важны были важные другие события, которые происходили накануне визита. Во-первых, это активное участие Турции в конфликте между Азербайджаном и Арменией за Нагорный Карабах. По сути именно Турция подтолкнула Баку к его разморозке и к попытке решить вопрос военным путем.

Во-вторых, не так давно в Украине вновь активизировались преследования турецких диссидентов, которые скрываются в нашей стране от режима Эрдогана.

О последней теме Эрдоган сказал прямо, заявив, что договорился с Зеленским активизировать совместные действия против сторонников проповедника Гюлена (врага турецкого президента).

О Карабахе напрямую не говорилось, но зато вместо него много места уделили Крыму. Эрдоган заявил, что не признает его аннексию и пообещал помощь крымским татарам.

"Страна" разбиралась, что означает визит Зеленского в Турцию.

На диване с "отцом Томоса"

Перед рандеву с Эрдоганом Зеленский съездил на Фанар (район в Стамбуле, где находится резиденция "отца Томоса" Варфоломея). С Константинопольским патриархом встречался с глазу на глазу и на камеру сидя на диване в стиле барокко, а рядом на кресле сидела жена Зе.

Как сообщила пресс-служба офиса президента, говорили о ситуации на Донбассе. Варфоломей, сообщает пресс-служба, отметил, что доволен тем, что в Украине постепенно наступает мир (что, впрочем, далеко от истины).

Зеленский, судя из его общения, готов поддерживать проект Порошенко-Варфоломея - ПЦУ. Он пригласил патриарха в Украину следующим летом на празднование 30-й годовщины независимости.



"Благодарен за все, что вы сделали и делаете для Украины. Для нас важна такая поддержка на пути к миру. Украина - теплая и радушная. Мы все будем очень рады вашему приезду, это будет очень важный визит для Украины", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Встречу с Варфоломеем эксперты считают в какой-то мере демонстрацией готовности побороться с Порошенко за влияние на этот церковный проект.

"Зе стремится использовать ПЦУ как еще одну точку политической опоры. Хотя непонятно зачем ему это надо - эта структура ему традиционно враждебна", - сказал "Стране" политолог Руслан Бортник.

Зеленский пригласил Варфоломея в Украину на 30-летие независимости в следующем году. Фото: Офис президента

Крым, НАТО, беспилотники и "большая стройка"

После Варфоломея президент поехал к Эрдогану. С ним Зеленский долго проговорил тет-а-тет, и только потом состоялась встреча делегаций.

По итогу было принято совместное заявление.

Основные его моменты.

Крым и "Крымская платформа". Зафиксирована поддержка Турцией территориальной целостности Украины, неприятие аннексии Крыма. "Мы согласны продолжить прилагать усилия, направленные на деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также восстановление контроля Украины над отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в заявлении, правда, не указывается каким образом турки в этом деле будут помогать.

Кроме того, Зеленский в интервью турецкому информационному агентству Demirören анонсировал создание некоей "Крымской платформы" - международного альянса, который, по мнению Киева, может помочь вернуть Крым.

"И мы надеемся на серьезную роль Турции в этом вопросе. Ведь разве можно что-то решить без Турции в нашем регионе? Конечно нет", - заявил Зеленский.

Об участии Турции в "Крымской платформе" также идет речь и в совместном заявлении: "Турецкая Республика подтверждает свою безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и приветствует сотрудничество в рамках Крымской платформы, инициированной Украиной".

Крымские татары. Обозначена поддержка крымским татарам. В том числе и тем, кто переехал на материковую Украину.

НАТО и военная сфера. Турция намерена помогать Украине стать членом альянса. Также много говорится о расширении военного сотрудничества двух стран. А также военно-технического сотрудничества. То есть, надо полагать, продолжатся закупки Украиной турецкого оружия, в частности, ударных беспилотников.

Впрочем, Зеленский заявил не только о закупках, но и совместном их производстве.

"Турецкие беспилотники зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Мы видим, что это действительно гордость вашего ВПК. Это именно тот вид вооружений, который способен кардинально изменить ситуацию на поле боя. И мы, безусловно, заинтересованы в совместном производстве", - сказал Зеленский.

Зона свободной торговли. Договорились ускорить переговоры о заключении договора.

Правда, пока тут особых подвижек нет.

"ЗСТ тянется с эпохи позднего Кучмы и до сих пор не подписана. Первая причина - турецкая сторона предлагает подписать ЗСТ без аграрного сектора, поскольку не хочет видеть сильных украинских конкурентов на своем рынке. С другой стороны, украинские лоббисты пытаются не пустить Турцию на украинский рынок легкой промышленности. Поэтому вряд ли стоит ожидать подписания в ближайшее время", - сказал "Стране" политолог Руслан Бортник.

Большая стройка. "Продолжать сотрудничество с целью увеличения турецких инвестиций в реализацию инфраструктурных проектов в Украине с учетом возможностей, которые предоставляет программа "Большая стройка" в Украине", - так говорится в заявлении.

О чем речь догадаться не трудно - уже сейчас турецкие компании осваивают миллиарды бюджетных украинских денег на строительстве дорог.

И, видимо, хотят осваивать еще больше.

Эрдоган напомнил Зеленскому о Гюлене

Впрочем, совместное заявление достаточно декларативное. Куда более конкретным было "сольное" выступление Эрдогана.

В нем он затронул тему, которая, по данным источников "Страны" в турецких политических кругах, была одной из главных во время визита.

"На наших переговорах мы рассмотрели вопросы усиления сотрудничества в сфере безопасности и в вопросах экстрадиции преступников, осужденных лиц. Мы также договорились усилить координацию в вопросах борьбы с террористической организацией FETO и другими террористическими организациями", - заявил Эрдоган.

FETO - это организация проповедника Гюлена (которого Эрдоган обвиняет в подготовке военного переворота в Турции в 2016 году). Его последователи есть и в Украине. И их уже похищали турецкие спецслужбы при содействии СБУ еще в 2018 году.

А во время предыдущей встречи с Эрдоганом зимой Зеленский обещал заняться школами гюленистов в Украине.

Совсем недавно турецкая разведка при поддержке СБУ похитила курда Ису Мехмета Озера (курды, видимо, в понимании Эрдогана подпадают под определение "другие террористические организации").

По информации наших источников, президент Турции настойчиво попросил Зеленского активнее ловить и выдавать диссидентов.

"У Эрдогана ждут лучших результатов, большего количества выданных диссидентов. Пока в Анкаре считают, что дело идет вяло", - говорит источник.

Всего, как уже писала "Страна", в "черном списке" около сотни турков, которые живут в Украине.

Правда, не совсем понятно зачем Зеленскому помогать Эрдогану в борьбе с оппоненентами да еще и сомнительным с точки зрения закона способом (у Порошенко в 2018 году был мотив более понятный - заручиться поддержкой Эрдогана во влиянии на Варфоломея в деле создания ПЦУ).

Зеленский, правда, говорил о неких огромных турецких инвестициях.

"Турецкий бизнес уже показал качественную работу и упорство в финансировании инфраструктурных проектов. И мы хотим видеть больше турецких компаний у нас в Украине. Турецкие инвесторы могут участвовать в приватизации, судостроении, проектах в других сферах", - заявил президент Украины.

Правда, в Турции не очень разделяют этот оптимизм.

"Для Эрдогана сейчас не лучший момент раскидываться деньгами, в прошлый раз, зимой, когда он пообещал помощь украинской армии - 50 миллионов долларов на закупку вооружений, это вызвало недовольство среди турков. А сейчас, с эпидемией коронавируса, спадом в экономике, втягивании в конфликт в Нагорном Карабахе, Анкара считает каждую лиру. Тем более национальная валюта сильно просела. Поэтому сейчас не совсем удачный момент для помощи и инвестиций в Украину", - говорит источник в среде турецкого бизнеса.

Более реалистично, по его словам, продажи турецких ударных беспилотников в Украину.

"Совместное производство вряд ли возможно - никто Украине не будет выдавать технологии. Но новые поставки, причем в больших количествах - может быть. Так что если и была какая-то сделка - то по таким военным моментам, а не по инвестициям, которые Турция сейчас объективно предоставить не может", - говорит турецкий бизнесмен.

"Султан Пилипа Орлика Петру не отдал"

За итогами визита Зеленского в Турцию внимательно следили и турецкие оппозиционеры в Украине.

Один из них - живущий в Киеве журналист Юнус Эрдогду. Во время облавы в 2018 году Эрдогду публично попросил о помощи и долго не выходил из дома.

Некоторые его товарищи, которых также причисляют к гюленистам, уехали из Украины в Европу.

"Один из уехавших был преподавателем математики и являлся доктором математических наук, он эмигрировал в Германию и ему сказали, что таких как он Германия с радостью примет хоть миллион. Ни одна европейская страна не выдала так называемых гюленистов", - говорит "Стране" Эрдогду.

По его словам, при Порошенко в списке на выдачу он был на пятом месте, а учитывая уехавших может оказаться уже на третьем.

"Сдаст ли меня Зеленский? Надо у него спросить. А вообще ему надо историю учить, султан в свое время не сдал Пилипа Орлика, которого приютили османы и первую украинскую конституцию он написал именно на территории тогдашней Османской империи. Российский царь давал 300 тысяч серебром, это как сейчас десятки миллионов долларов, но Султан сказал: "Я лучше отдам свой трон, чем отдам эмигранта, которого приютил". Великие государства защищают своих просителей убежища", - сказал Эрдогду.