Начальника сектора реагирования патрульной полиции Бершадского отдела в Винницкой области задержали во время получения взятки.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в своём Telegram-канале.

По данным следствия, правоохранитель вымогал и в итоге получил взятку размером 5 тысяч долларов от предпринимателя за решение вопроса с продлением срока договора аренды земельного участка на территории сельского совета Винницкой области.

Задержали начальника сектора за получение неправомерной выгоды, согласно ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

В данный момент продолжаются неотложные следственные действия и решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Ранее мы сообщали, что в Киеве адвокат и экс-прокурор вымогали $80 000 взятки за закрытие дела о незаконном обращении с оружием. В результате им сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

Также "Страна" рассказывала, как глава Винницкой ОГА сообщил об отказе от 4,2 млн грн взятки, которую ему предлагал глава местного Автодора.