В распоряжении "Страны" оказалась новая методичка Офиса президента для депутатов от "Слуги народа". В ней даются рекомендации, как нужно комментировать нашумевшую тему "Пяти вопросов президента".

Зеленский сегодня озвучил все вопросы, которые намерен задать украинцам в день местных выборов. Как уже рассказывала "Страна", по форме это будет опрос людей на выходе с избирательных участков.

Предложение Зеленского, а также сами вопросы, уже вызвали много критики.

Первая причина - юридическая никчемность такого формата, в отличие, к примеру, от референдума. Вторая - подбор вопросов. Темы выбраны так, чтобы мобилизовать проголосвать за "Слугу народа" ту или иную группу населения.

Но реальных проблем страны они не отражают. А за некоторыми вопросами стоят вполне конкретные интересы отдельных бизнес-группировок или международных игроков.

"Страна" прочитала "темник" для депутатов правящей фракции, которых отрядили на телеэфиры, чтобы пиарить идею президента.

Вопрос о пожизненном за коррупцию

Этот вопрос значится первым в списке президента. Звучит он так: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

Главная претензия к такой постановке вопроса - это отсутствие серьезных посадок при Зеленском. Какой смысл ужесточать наказания, если коррупционеров не наказывают вообще?

В "темнике", который построен по модели "как отвечать на коварные вопросы", говорится, что принцип неотвратимости наказания тут, дескать, не работает, поскольку коррупционеры, если их наказывают, отделываются условным сроком или штрафом.

Правда, их, как уже говорилось, не наказывают. Да и непонятно, какая тут связь с пожизненным заключением. Может проще сузить область применения штрафов и "условки" если в этом проблема?

Второй аргумент Зе-команды - если за особо крупные размеры ввести пожизненное, то по этим статьям не будут выпускать под залог. Но и тут вопрос - а не проще ли отменить напрямую сам залог?

Также объясняется, зачем этот вопрос выносить на всенародное обсуждение, а не просто принять монобольшинством. Мол, для того, чтобы законопроект потом не отменили через Конституционный суд.

Аргумент, конечно, странный - ведь опрос никакой юридической силы не имеет. Это не референдум, а просто частное социологическое исследование. Которое никак не помешает обжаловать законы, принятые на его основе, в суде.

Ну, и последнее объяснение - "откровенные дельцы", которые идут во власть на местных выборах, должны испугаться итогов опроса. "Пусть видят, как изменилось отношение к ним", - пугают в "Слуге народа". Стало ли "дельцам" страшно - вопрос риторический. Массового снятия с выборов пока не наблюдается.

Отдельно даются советы, как отвечать на вопрос, почему Зе не решит более насущную проблему - не уволит главу НАБУ Артема Сытника, который провалил борьбу с коррупцией в стране. Депутатам предлагается защищать Сытника и отвечать, что Антикоррупционный суд работает лишь год, а это очень малый срок для НАБУ, чтобы начать посадки.

Правда, тогда непонятно, что Сытник делал предыдущие годы и почему за это время не открыл уголовные производства против топовых схемщиков, объявил им подозрения и сейчас бы отправил их в Антикоррупционный суд? Пока мы видим лишь "слив" и закрытие уголовным дел по поводу топ-коррупционеров. Например, закрытие дела по Роттердам+ и по экс-министру Омеляну, фактически похороны дела по "Свинарчукгейту" в "Укроборонпроме" и прочее.

Также в документе говорится, что смена руководства НАБУ проблему с малым количеством обвинительных приговоров не решит.

"Возможно, нужно воздействовать именно на процессуальные, законодательные вещи: усиливать наказания, упрощать процедуры, предоставлять больше оперативных возможностей НАБУ", - говорят у Зеленского.

Судя по этой цитате, власть пока ставит крест на попытках снять ставленника западных посольств Сытника. И даже более того - обещает ему еще больше возможностей и полномочий.

СЭЗ на Донбассе

Это второй вопрос от Зе. "Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?", - звучит он.

"Страна" уже разбиралась, зачем появился этот вопрос. У него несколько целей.

Главная цель - попытаться вернуть поддержку избирателей на востоке Украины, где у партии "Слуга народа" валится рейтинг в пользу "Оппозиционной платформы За жизнь". Именно для жителей региона имитируется лояльное отношение к Донбассу.

Аргументы "темника" здесь те же, что и в объяснении на сайте президента: подконтрольная часть Донбасса в депрессивном состоянии из-за войны, вдохнуть в нее жизнь можно инвестициями, а для них нужен льготный экономический режим. После чего жители ОРДЛО, увидев развитие на подконтрольной части, "выберут Украину".

Все это "слугам народа" никто не мешал сделать раньше. Более того - о такой модели реинтеграции Зеленский говорил еще до выборов. Но с тех пор ничего не изменилось. Они даже не попытались принять закон о свободных экономических зонах.

Откровенно странными выглядят изложенные в "темнике" идеи заманить на Донбасс иностранных инвесторов, после чего Запад начнет активнее защищать Украину от России - чтобы не потерять свой бизнес на прифронтовых территориях.

Отметим, что мысль о том, что кто-то будет разворачивать серьезный бизнес поблизости от линии фронта - утопична сама по себе.

"Слугам" дают тезисы о том, как отвечать на претензии порохоботов. Грубо говоря, предлагается делать из Порошенко "руку Москвы".

Так, рекомендуется напомнить, что СЭЗ - это не особый статус, который подписал в Минске Порошенко.

"Согласованные Порошенко условия фактически является покушением на провозглашение автономии части Донецкой и Луганской областей. Мы же хотим установить цивилизованный формат экономической жизни для этого региона", - говорится в документе.

Также нардепам предлагают напоминать в дискуссиях о роли Порошенко в подписании кабальных условий "Минска-2". И его слова, сказанные осенью 2014 года: "Со временем предложу парламенту принять закон о создании там (на Донбассе - Ред.) свободной экономической зоны со специальным режимом торговых отношений с Евросоюзом и Россией".

Интересно, что дискутировать в "темнике" предлагается только со сторонниками Порошенко - там даже есть мини-раздел "Якщо порошенківці будуть розганяти зраду". Представители другого политического спектра, у которых тоже немало возражений, видимо, не интересуют "слуг народа".

Сокращение депутатов до 300

"Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?" - так сформулирован третий вопрос из списка Зеленского.

Этот вопрос - чистый популизм, поскольку "слуги" уже провели соответствующий законопроект через первое чтение. То есть процесс уже и без всяких опросов запущен.

Другое дело, что для окончательного изменения конституции понадобится 300 депутатских голосов, которых у монобольшинства нет. Видимо, поэтому и был инициирован опрос - чтобы убедить Раду не идти против воли народа.

Примерно такая же аргументация звучит и в "темнике". Также говорится, что "лишние" депутаты не нужны в силу того, что в стране децентрализация. И приводятся примеры других стран, где население больше, а депутатов - меньше.

Легализация марихуаны

"Поддерживаете ли вы легализацию канабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных?", - это четвертый вопрос из списка Зе.

"Страна" сегодня уже подробно его разбирала. Кроме уменьшения боли "легалайз" увеличит прибыли крупных американских и британских компаний по производству каннабиса. Которые ждут ослабления ограничений, чтобы войти на украинский рынок.

То есть это сугубо лоббистская история (будь это иначе, Украина бы без всякой марихуаны развивала свою систему паллиативной помощи, а не перекладывала ее на кошельки пациентов).

В "темнике" повторяется цифра Ульяны Супрун, что около двух миллионов украинцев страдают от регулярных болей, против которых показана медицинская марихуана. И говорится, что другие обезболивающие ее не заменят, поскольку это сильнодействующие опиаты, вызывающие привыкание.

На вопрос, почему монобольшинство не хочет самостоятельно принять это решение, "слугам народа" предлагается отвечать, что это вызовет противодействие других фракций, которые попытаются оседлать консервативные настроения в обществе.

Проще говоря, у вопроса та же цель, что и в случае с уменьшением депутатского корпуса: прикрыться опросом и заглушить возражения оппонентов.

Будапештский меморандум

"Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной ценности?", - звучит пятый и последний вопрос от Зе.

Мы уже рассказывали, что речь идет о вероятном обращении к странам-гарантам безопасности Украины за военной помощью. Например, в виде открытия баз государств НАТО на нашей территории.

Тем не менее, сама формулировка вопроса Зеленского максимально непонятна для большинства людей. Поэтому "слугам народа" выдаются рекомендации, как растолковать смысл этой фразы.

"Учитывая продолжительность нарушения одним из государств-подписантов (Россией - Ред.) его обязательств, подтвержденных в Меморандуме, настаиваем на необходимости совместной работы других государств-гарантов для восстановления безопасности и территориальной целостности Украины", - говорится в "темнике".

"Нашему государству нужен мандат от народа для того, чтобы обращаться к государствам-подписантам Меморандума за выполнением их обязательств", - объясняют "слугам народа". И говорят, что это не может быть решением одной только команды Зеленского.

То есть уже из этого понятно, что попросить собираются что-то весьма значительное, раз обращаются к Западу под прикрытием опроса населения.

Что именно хотят от западных стран - в "темнике" не уточняется. Но говорится, что "обращение к государствам-подписантам Меморандума будет означать или их обязанность делать больше для Украины, или манифестацию перед всем миром, что их подписи ничего не стоят".

Очень витиеватое объяснение. Ясно только, что реальные темы обращения к странам-подписантам у Зеленского раскрывать не хотят. Но мандат на такое обращение получить пытаются. Что позволит потом оформить любые "просьбы" к США или Британии как волю народа.

Учитывая, что недавно МИД Украины приглашал британцев открыть военную базу в Украине, то не исключено, что о чем-то подобном Зеленский и хочет попросить западных партнеров (подробнее о теме военных баз читайте здесь).