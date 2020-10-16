Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета, который сегодня не смог рассмотреть проект Госбюджета на 2021 год, теперь соберется только на следующей неделе. Пауза образовалась из-за заразившихся коронавирусом нардепов.

Об этом рассказал депутат фракции "Слуга народа" и член бюджетного комитета Роман Каптелов, пишет Telegram-канал "Политика Страны".

"Наверное, в понедельник (соберется - Ред.). Но мы точно еще не знаем. По закону за два дня должны депутатов ознакомить с проектом перед тем как выносить на рассмотрение в зал. Ситуация нетипична, у нас все готово, мы несколько дней работали над этими правками, смотрели, пересматривали их на рабочих группах. Дальше я не знаю как это будет", - заявил Каптелов.

Глава бюджетного комитета Юрий Аристов заявил, что на следующей неделе комитет соберется повторно. Но точную дату не назвал.

Отметим, что изначально рассмотрение бюджета Радой в первом чтении планировалось на 20 октября, однако из-за переноса заседания комитета оно может не состояться.

Ранее "Страна" писала о том, что нардеп-ресторатор Николай Тищенко с температурой 36,8 лечится от коронавируса в клинике "Феофания".

Также мы сообщали, что по данным спикера Разумкова, в Раде болеют или переболели Covid-19 уже около 60 нардепов.