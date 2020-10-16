В этом году, по сравнению с 2019-ым, количество фильмов, снятых на украинском языке, существенно снизилось.

Об этом в пятницу, 16 октября, сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в Facebook.

"К сожалению, видим тенденцию значительного снижения количества фильмов, которые снимаются на украинском языке, что, по моему убеждению, свидетельствует о необходимости усиления государственной поддержки украинского кинематографа", - написал Креминь.

Он выразил уверенность, что на данный момент есть необходимость в дополнительном финансировании украинского кино и создании прозрачных условий для проведения конкурса по предоставлению денег из госбюджета на нужды отечественного кино. Креминь добавил, что фильмы должны соответствовать критериям качества и национальным интересам.

По данным Госагентства по вопросам кино, общее число фильмов в прокате и число фильмокопий, снятых, дублированных, озвученных или субтитрированных на украинском языке в 2019 году составляло 523, а в 2020 году, по состоянию на 1 октября - 286.

При этом количество фильмов снятых на украинском языке в 2019 году составило 159, это 30,9% от общего числа в год. В 2020 году этот показатель составляет 34 или 11,8%.

Примечательно, уполномоченный по защите государственного языка не обращает внимание на то, что из-за пандемии коронавирусной болезни в этом году в мире в целом киноиндустрия производила значительно меньше продуктов. Этот факт мог повлиять, в частности, и на украинский рынок.

"Как Уполномоченный по защите государственного языка буду и впредь держать на контроле ситуацию по соблюдению норм Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в сфере культуры, в частности кинематографа. Напомню, что с 16 июля 2021 в соответствии с частью 6 статьи 23 закона, языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык", - подчеркнул Креминь.

Напомним, недавно уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что в начале следующего года начнется новый этап действия языкового закона. С 16 января на украинский обязана будет перейти вся сфера обслуживания.

Ранее мы писали о том, кто такой Тарас Креминь, который стал языковым омбудсменом в июле этого года.