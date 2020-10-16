Национальный банк Украины (НБУ) сегодня, 16 октября, по результатам открытого конкурсного отбора назначил нового директора департамента открытых рынков. Им стал Алексей Лупин.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка. официальном сайте.

В сообщении уточняют, что НБУ 25 августа объявил конкурс на должность директора департамента открытых рынков в связи с увольнением по собственному желанию Сергея Пономаренко, занимавшего эту должность с июня 2015 года.

У нового директора будет довольно широкая сфера компетенции, куда войдут осуществление мониторинга, анализа и прогнозирования внутреннего и внешнего финансовых рынков, регулирование ликвидности банковской системы и проведение валютных интервенций, а кроме того управление международными резервами.

В НБУ отметили Алексей Лупин имеет большой практический опыт работы в сфере управления золотовалютными резервами, валютной политикой и финансовыми инструментами. Он исполнял обязанности директора департамента открытых рынков с августа текущего года, а до этого шесть лет был начальником отдела операций на финансовых рынках этого же департамента.

Свою карьеру новый директор начал в 1996 году в качестве дилера по валютообменным операциям ОАО "Укрнефтегазбанк", в Национальный банк пришёл два года спустя, в 1998 году.

Напомним, что сегодня, 16 октября, в распоряжении "Страны" оказалось письмо Международного валютного фонда на имя главы Совета НБУ Богдана Данилишина с просьбой о присутствии их представителя на заседании Совета, на котором могут уволить первую замглавы НБУ Екатерину Рожкову и заместителя главы Дмитрия Сологуба.

Также мы писали, первой замгласвы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы Дмитрию Сологубу, которым грозит увольнение, совет Национального банка Украины объявил выговор и выразил недоверие.