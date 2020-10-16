В НБУ назначили нового директора департамента открытых рынков
Национальный банк Украины (НБУ) сегодня, 16 октября, по результатам открытого конкурсного отбора назначил нового директора департамента открытых рынков. Им стал Алексей Лупин.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка. официальном сайте.
В сообщении уточняют, что НБУ 25 августа объявил конкурс на должность директора департамента открытых рынков в связи с увольнением по собственному желанию Сергея Пономаренко, занимавшего эту должность с июня 2015 года.
У нового директора будет довольно широкая сфера компетенции, куда войдут осуществление мониторинга, анализа и прогнозирования внутреннего и внешнего финансовых рынков, регулирование ликвидности банковской системы и проведение валютных интервенций, а кроме того управление международными резервами.
В НБУ отметили Алексей Лупин имеет большой практический опыт работы в сфере управления золотовалютными резервами, валютной политикой и финансовыми инструментами. Он исполнял обязанности директора департамента открытых рынков с августа текущего года, а до этого шесть лет был начальником отдела операций на финансовых рынках этого же департамента.
Свою карьеру новый директор начал в 1996 году в качестве дилера по валютообменным операциям ОАО "Укрнефтегазбанк", в Национальный банк пришёл два года спустя, в 1998 году.
Напомним, что сегодня, 16 октября, в распоряжении "Страны" оказалось письмо Международного валютного фонда на имя главы Совета НБУ Богдана Данилишина с просьбой о присутствии их представителя на заседании Совета, на котором могут уволить первую замглавы НБУ Екатерину Рожкову и заместителя главы Дмитрия Сологуба.
Также мы писали, первой замгласвы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы Дмитрию Сологубу, которым грозит увольнение, совет Национального банка Украины объявил выговор и выразил недоверие.