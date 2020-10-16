16 октября стало известно, что в Украине умер известный блогер Дмитрий Стужук - бывший муж популярной в Instagram Софии Стужук, который пропагандировал спорт. Он заразился коронавирусом и лечился дома. Течение болезни усугубило то, что у него было слабое сердце. До своего 34-летия он не дожил три недели.

Собрали все, что известно о смерти Дмитрия Стужука.

Кто такой Дмитрий Стужук

33-летний Дмитрий Стужук - фитнес-тренер и популярный блогер. В Instagram у него один миллион подписчиков. До недавнего времени он состоял в браке с еще более популярным блогером 25-летней Софией Стужук, на которую подписаны более пяти миллионов аккаунтов.

Пара познакомилась в спортзале. У них было трое детей: сын Давид, дочери Лола и Оливия. Семья часто публиковала совместные фотографии.

Дмитрий и София Стужук

Своих двух детей София Стужук рожала в киевской квартире - в надувном бассейне в присутствии доулы. Рядом находился и ее супруг. Видео она выкладывала в сториз для своих тогда двух с половиной миллионов подписчиков. Менее, чем за год их стало вдвое больше.

Популярность Софии Стужук выросла после домашних родов

Также София Стужук выступает против вакцинации.

В начале этого года стало известно, что пара развелась. Как сообщила София Стужук, ей надоело терпеть обзывательства, предательство и разборки с мужем.

"Шея отекла в Турции". Как протекала болезнь

О своем диагнозе Дмитрий Стужук сообщил в Instagram. О том, как протекает болезнь он сообщал в сторис, а на восьмой день болезни написал пост.

"Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот.

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На следующий день начал появляться кашель, но температуры никакой не было. Особых симптомов болезни тоже не было, поэтому я подумал, что это могут быть последствия после занятия спортом, смены климата и питания ну и плюс сон под кондиционером.

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После возвращения из Турции я сразу же пошел сдавать разные анализы, делать УЗИ и на всякий случай решил пройти тест на Covid. Он оказался положительным" - написал блогер.

По его словам, на следующий день он поехал делать КТ. Ему назначили лечение и стали настаивать на госпитализации, но он отказался и вернулся домой.

"Это отдельная история, потому что сейчас там идут ремонтные работы, больница полностью набита людьми, некоторые из них живут в коридоре. Питания никакого нет, бумаги нет, столовых приборов тоже нет! Меня никто об этом не предупреждал.

Мне назначили курс лечения и сказали, что нужно его продолжать. Дали кислородный аппарат для дыхания, так как у меня низкий уровень кислорода (хотя я считаю, критическим он считается после 90, у меня же 94-96 это вполне позволительно для лечения дома, врач в приемной мне сказал тоже самое).

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Учитывая все эти факторы, я принимаю решение, что мне будет удобней и комфортней находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения. В конце концов я всегда могу обратиться в нужные службы. Та и дома, как говорится, и стены лечат. Мое состояние стабильное" - написал в своем последнем посте блогер.

Последнее фото в Instagram

Ночью 15 октября Дмитрию стало плохо и его срочно увезли в реанимацию. Он пережил клиническую смерть. А 16 октября умер.

Как сообщила София Стужук, у него было слабое сердце.

"Коронавирус не является опасным для абсолютно здоровых людей, но у Димы были проблемы с сердцем, вот и осложнение случилось. Его сердце не справляется", – рассказала она в инстаграм-сторис.

Что пишут в соцсетях

"Можно сказать, что Стужука погубило халатное отношение к своей жизни и слава. Слава толкала хорохориться, беспечность - делать безумные шаги. И по факту не помогли ни сотни тысяч подписчиков у него и еще больше у его бывшей жены Софии Стужук (5,1 млн подписчиков). Трое детей остались без отца. Мать без сына. Мрачная картина столкновения медийности с реальностью. Относитесь к ковиду серьезно. Будьте благоразумны. Берегите себя и близких" - написал блогер Юрий Романенко.

"Минус еще один спортсмен сегодня ночью от Covid 19. Маски, ребята. Бессмертных нет".