В Запорожье перевернулась маршрутка с пассажирами. Дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу, 16 октября, в Шевченковском районе облцентра.

Об этом сообщил Репортер UA.

Уточняется, что микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с автомобилем Skoda. Как установили правоохранители, водитель автомобиля Skoda, осуществляя выезд на улицу Уральскую, не предоставил преимущество маршрутке и допустил столкновение с ней.

В салоне микроавтобуса находилось 18 пассажиров. На месте работают сотрудники патрульной полиции и медики скорой помощи. Водителя и двоих пассажиров госпитализировали.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве на ходу вспыхнула маршрутка с пассажирами.

Также мы сообщали, что маршрутка в Киеве сбила людей на пешеходном переходе, в результате погиб человек.