Австралия призывает Россию продолжать трехсторонние консультации по уголовному делу о катастрофе самолета рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, из которых Москва приняла решение выйти 15 октября.

Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Австралии Мэрис Пейн сообщает пресс-служба министерства.

В Министерстве иностранных дел Австралии сообщили, что глубоко разочарованы решением России не принимать участия в трехсторонних переговорах по делу о крушении рейса MH17 на Донбассе в 2014 году и призвали вернуться к консультациям немедленно.

"Правительство Австралии глубоко разочаровано решением России выйти из трехсторонних переговоров с Нидерландами относительно ее роли в крушении MH17 17 июля 2014 года", - заявила Мэрис Пэйн.

Также министр сказала, что с самого начала подход Австралии при тесном сотрудничестве с Нидерландами основывался на стремлении конструктивно участвовать в усилиях, нацеленных на достижение результата.

Напомним, что в августе в Гааге возобновили слушания по делу о сбитом боинге МН17.

Также мы писали о том, что Нидерланды хотят выяснить, почему Украина не закрыла небо для полетов накануне катастрофы рейса МН17.