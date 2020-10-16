Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня, 16 октября, находится с рабочим визитом в Турции, надеется, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турецкой Республикой будет подписано в ближайшее время.

Об этом он сообщил в интервью турецкому информационному агентству Demirören, которое полностью опубликовано на официальном сайте президента.

"Мы уже находимся на финишной прямой. Надеюсь, что соглашение будет подписано в кратчайшие сроки. Всего через три года Турция вместе с друзьями будет отмечать 100-летие создания Республики. Нам хотелось бы подойти к этому празднику, имея гораздо больший багаж экономических контактов. Скорейшее подписание Соглашения о свободной торговле существенно поможет нам в достижении этой цели", - сказал Зеленский.

Также президент подчеркнул, что переговоры не из простых, но "для хороших друзей не существует недостижимых результатов".

"Переговоры о таких соглашениях могут быть простыми только с теми странами, чей рынок ничего не значит. Турция и Украина совершенно другие. Наш общий экономический потенциал – огромен. А значит, есть очень много нюансов, которые должны быть согласованы, и это требует времени", - объяснил он в интервью.

Ранее мы сообщали, что на заседании 13 октября украинское правительство одобрило проект рамочного военного соглашения между Кабмином и правительством Турецкой Республики. Подписание документа планировалось в рамках текущего визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.

Напомним, что в феврале Украина и Турция согласовали почти все положения о зоне свободной торговли между странами.