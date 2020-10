В сети появилось видео пуска ракеты в турецком районе Синопа, на берегу Черного моря, где проходят испытания купленного о России зенитно-ракетного комплекса С-400.

Кадры, распространенные в социальной сети Twitter, опубликовало турецкое военное издание M5.

"Предположительно, на видео показан испытательный пуск турецкой системы С-400 в Синопе", - говорится в сообщении.

Video reportedly portraying the test launch of #Turkey’s S-400 System in Sinop. pic.twitter.com/d5Foc0K9aI