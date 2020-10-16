В сети появилось видео пуска ракеты в турецком районе Синопа, на берегу Черного моря, где проходят испытания купленного о России зенитно-ракетного комплекса С-400.

Кадры, распространенные в социальной сети Twitter, опубликовало турецкое военное издание M5.

"Предположительно, на видео показан испытательный пуск турецкой системы С-400 в Синопе", - говорится в сообщении.

Video reportedly portraying the test launch of #Turkey’s S-400 System in Sinop. pic.twitter.com/d5Foc0K9aI October 16, 2020

Стоит отметить, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский пребывает в Турции с рабочим визитом. Ранее Турция выпустила международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении артиллерийских учений в районе черноморского города Синоп с 13 по 17 октября.

После принятия на вооружение российских ЗРК С-400 в июле прошлого года в турецко-американских отношениях начался кризис. Белый дом требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции.

В свою очередь Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.