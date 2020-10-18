Сегодня, 18 октября, будет растущая Луна в Скорпионе. В целом день достаточно нейтральный. Но астрологи выделяют несколько знаков Зодиака, которым в это воскресенье нужно отправить мечту в космос. Ее нужно сформулировать подробно и озвучить, глядя на небо, про себя или вслух. Велика вероятность, что такое желание вскоре сбудется.

О каких же знаках-счастливчиках идет речь?

Стрельцам звезды советуют мечтать о покупках - средних и крупных. Загадайте квартиру, автомобиль, дорогую бытовую технику, смартфон, украшения - в общем то, что вам нужно и чего хочется. Описывайте свое желание подробно, во всех красках.

Если речь пойдет о жилье, то называйте район, количество комнат и этаж. Представьте, какой будет ваша квартира - тон стен, цвет дивана. Если об автомобиле - то марку.

Хотите верьте, а хотите нет, но если мечта будет направлена в космос искренне, то она исполнится. Возможно, вы не выиграете квартиру в лотерею. Но может внезапно появиться финансовая возможность для приобретения.

Скорпионам лучше всего мечтать о путешествиях. Для вдохновения можете пересмотреть свои фото из предыдущих поездок. Потом посмотрите снимки места, куда вы так давно хотите отправиться. Самое важное - закройте глаза и представьте себя в городе-мечте. Так, будто вы идете по нему, в чем вы одеты, кто ваш попутчик.

Из-за коронавирусного карантина вам может показаться, что этим чаяниям не суждено сбыться. Но это не так. Вот увидите - ваша ближайшая ближайшая поездка будет именно в эту страну. И она окажется не просто хорошей, а такой, что вы запомните на всю свою жизнь.

Водолеям сегодня Звезды советуют мечтать о счастье в личной жизни. Если вы уже встретили свою пару, то загадывайте желание для вас обоих - то, чего вы вдвоем больше всего хотите. Это может касаться приобретений, поездок, карьерных успехов.

И - самое важное - сегодня вы можете загадать ребенка. Если вы уже придумали имя - тоже обязательно называйте и отправляйте свои слова в космос. Уже скоро в нашей семье может появиться новый член семьи, так сильно похожий на вас.

Для остальных знаков Зодиака: помните, что мысли материальны. Гоните от себя апатию и выбрасывайте из головы все дурное. Сегодня - только позитив и только хорошее настроение.

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