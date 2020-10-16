Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз принял решение отменить очный саммит в Берлине, запланированный на ноябрь, из-за пандемии коронавируса.

Об этом пишет "Интерфакс" в пятницу, 16 октября.

"В смысле необходимости ограничения контактов - я считаю, что это необходимый сейчас сигнал", - сказала Меркель журналистам в Брюсселе.

Отметим, что лидеры ЕС планировали встретятся в Берлине 16 ноября, чтобы обсудить отношения с Китаем.

Напомним, в Евросоюзе решили поделить территорию на зоны по цветам в соответствии с уровнем эпидемиологической опасности.

Также мы писали, что Германия ужесточили карантин из-за новой вспышки коронавируса. Там ввели запрет на ночную работу баров и ресторанов - c 23:00 и до 06:00. Эти ограничения продлятся как минимум до 31 октября. Под это правило попадают также все магазины и прочие общественные заведения, кроме автозаправок, в которых, впрочем, нельзя будет купить алкоголь.