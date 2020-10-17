В субботу, 17 октября, в Лас-Вегасе Василий Ломаченко выйдет на ринг против Теофима Лопеса. На кону будет три пояса - WBC, WBO, WBA, которыми обладает Ломаченко и IBF американца Лопеса. Если украинец победит, то станет абсолютным чемпионом в легком весе.

По киевскому времени поединок начнется уже утром 18 октября. Трансляция начнется с 04:00 - перед главным боем вечера будет еще несколько. Ожидается, что бой Ломаченко и Лопеса начнется около 06:00.

В Америке его будет бесплатно транслировать телеканал ESPN.

В Украине бой в прямом эфире покажет онлайн-сервис Megogo. Сделать это могут обладатели тарифов оптимальный (97 грн в месяц) и максимальный (197 грн). Новые подписчики смогут посмотреть бокс, оформив пробную подписку за 1 грн. Но, если вы не собираетесь ее продлевать, то нужно будет потом отключить подписку через личный кабинет.

"Страна" будет вести текстовую трансляцию боя утром 18 октября в режиме онлайн.

Промоутеры большинство ставок принимают на победу Ломаченко. Оба боксера на пресс-конференции заявили, что надеются на победу.