Российский пародист Максим Галкин опубликовал видео-пародию на президента Украины Владимира Зеленского и его вопросы к украинцам.

Видео, на котором артист говорит по-украински, опубликовано на его странице в Instagram.

Список вопросов, которые Галкин задает от имени президента Зеленского, выглядит таким образом:

Нужно ли ставить в угол депутата, который плохо себя ведет?

Нужно ли сократить все население Украины до 300 депутатов?

Поддерживаешь ли ты легализацию медицинского каннабиса в Украине для тяжело больных политиков?

В 1687 году был опубликован первый закон Ньютона - закон всемирного тяготения. Нужно ли поднять на международном уровне вопрос или все люди выполняют этот закон, или никто?

Может ли президент проводить такой референдум каждую неделю или только перед выборами?

Напомним, на всеукраинском опросе 25 октября украинцам предложат ответить на пять вопросов, посвященных пожизненным срокам для коррупционеров, легализации медицинского каннабиса, созданию свободной экономической зоны на Донбассе, сокращению численности депутатов Верховной Рады и Будапештскому меморандуму.

Также "Страна" писала о том, что в Офисе президента объяснили, зачем нужен вопрос о легализации марихуаны.