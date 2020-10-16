Галкин от имени Зеленского предложил свою версию вопросов украинцам. Скриншот из видео

Российский пародист Максим Галкин опубликовал видео-пародию на президента Украины Владимира Зеленского и его вопросы к украинцам.

Видео, на котором артист говорит по-украински, опубликовано на его странице в Instagram.

Список вопросов, которые Галкин задает от имени президента Зеленского, выглядит таким образом:

  • Нужно ли ставить в угол депутата, который плохо себя ведет?
  • Нужно ли сократить все население Украины до 300 депутатов?
  • Поддерживаешь ли ты легализацию медицинского каннабиса в Украине для тяжело больных политиков?
  • В 1687 году был опубликован первый закон Ньютона - закон всемирного тяготения. Нужно ли поднять на международном уровне вопрос или все люди выполняют этот закон, или никто?
  • Может ли президент проводить такой референдум каждую неделю или только перед выборами?
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Владимир Зеленский и его опросник #зеленський #зеленскийпрезидент #пробникреферендума

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Напомним, на всеукраинском опросе 25 октября украинцам предложат ответить на пять вопросов, посвященных пожизненным срокам для коррупционеровлегализации медицинского каннабисасозданию свободной экономической зоны на Донбассесокращению численности депутатов Верховной Рады и Будапештскому меморандуму.

Также "Страна" писала о том, что в Офисе президента объяснили, зачем нужен вопрос о легализации марихуаны.

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