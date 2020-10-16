В Австрии по подозрению в краже 9 млн евро (почти 300 млн гривен) полиция задержала гражданина Украины. До этого подозреваемый 6 лет находился в международном розыске.

Об этом сообщает австрийское издание Der Kurier.

Мужчину, который шесть лет числился в международном розыске из-за кражи 9 млн евро, задержали в столице Австрии, Вене. Он украл такую крупную сумму за время работы в украинском банке в 2012-2014 годах.

"Следователи Венского государственного управления уголовной полиции задержали преступника, который с 2014 года скрывался в городе Вена. Этот человек разыскивался по международному ордеру на арест по обвинению в хищении кредитов на сумму около девяти миллионов евро в качестве банковского служащего в Украине в период с 2012 по 2014 год", - сообщают в издании.

Имя и фамилию подозреваемого полиция не сообщала, известно только что ему 45 лет. Сейчас преступник в австрийской тюрьме, но будет передан украинской стороне.

Отмечают, что после совершения кражи мужчина сбежал из Украины и пересёк границу по поддельным документам.

Ранее мы сообщали, что киевлянин обчистил дом иностранного дипломата, но был задержан в течение суток. По словам потерпевшего, неизвестный забрался в его частный дом ночью и похитил деньги и ноутбук.

Также сообщалось, что на португальском острове Мадейра неизвестный обчистил дом футболиста туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.