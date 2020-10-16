Дело о незаконных вырубках, открытое в отношении бывшего директора ГП "Гутянского лесного хозяйства" Виктора Сысы, направлено в суд. Ему инкриминируется служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Об этом в пятницу, 16 октября, информирует пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

"Бывший директор (...) не обеспечил надлежащее хранение имущества государственного предприятия, которое ему было вверено. В результате указанных действий во Владимирском лесничестве ГП "Гутянское лесное хозяйство" неустановленными лицами в течение 2019 года осуществлена незаконная вырубка и вывоз более 200 дубов", - говорится в сообщении.

По версии следствия, действия бывшего директора лесхоза нанесли государству ущерб в размере почти 4,2 миллиона гривен.

Стоит отметить, что это уже второе дело в отношении Сысы, которое дошло до суда. На данный момент Высший антикоррупционный суд (ВАКС) рассматривает дело о попытке бывшего директора лесхоза подкупить детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). 30 октября Сыса был задержан с 100 тысячами долларов, которые предназначались сотруднику НАБУ за решение о закрытии уголовного дела.

Уже 2 ноября 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал Сысе меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в 4 994 600 гривен. После внесения этой суммы Сыса вышел из СИЗО.

13 января 2020 года Сысе объявили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины по делу о незаконных вырубках дубов во Владимирском лесничестве ГП "Гутянское лесное хозяйство". Уже 9 февраля тогдашний премьер Алексей Гончарук объявил об увольнении Сысы с поста главы лесхоза.