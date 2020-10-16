Глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси Иван Тертель заявил о готовящейся провокации в республике. По его словам, ее целью является дестабилизация ситуации в Беларуси на фоне уменьшения уличной активности протестующих.

Об этом сообщает агентство РИА "Новости" в пятницу, 16 октября.

"В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации. Цель данных действий - дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения", - сказал Тертель.

Он также заявил, что, по замыслу организаторов данной акции, планируется обвинить в тяжких последствиях силовые структуры республики.

"И тем самым практически использовать последний шанс на реализацию своих планов. В этих условиях комитетом во взаимодействии с другими правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий по проверке информации, установлению всех причастных лиц и привлечению их к ответственности", - добавил глава КГБ.

Напомним, ранее в Беларуси заявляли, что противостояние силовиков и оппозиции в республике может перейти красную черту и привести к человеческим жертвам. Там правоохранители готовы стрелять в протестующих.

Также мы писали, что Тихановская поставила Лукашенко ультиматум и пригрозила тотальной забастовкой.