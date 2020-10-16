Во время рабочего визита в Турецкую Республику президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в молебне за Украину и осмотрели Патриарший храм Святого Георгия. После этого Зеленский и первая леди встретились с Вселенским патриархом Варфоломеем.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Патриарх поблагодарил президентскую чету за визит в Мать-церковь, который, по его словам, "приносит большую радость", и отметил свое довольство тем, что в Украине постепенно наступает мир.

"Благодарен за все, что вы сделали и делаете для Украины. Для нас важна такая поддержка на пути к миру. Украина - теплая и радушная. Мы все будем очень рады вашему приезду, это будет очень важный визит для Украины", - отметил Владимир Зеленский.

Патриарх заявил, что будет рад посетить Украину, когда эпидемическая ситуация стабилизируется. Стороны рассмотрели 30-ю годовщину независимости Украины как возможную дату визита.

Также Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с глазу на глаз с патриархом была детально обсуждена ситуация на Донбассе.

"Хоть сложно, но есть шаги вперед. К вашему приезду у нас будет возможность продвинуться на пути к миру. И главное - о пленных: на Донбассе, в Крыму и в России - очень хочется, чтобы они вернулись домой", - отметил президент.

Уточняется, что это был уже второй визит президента Владимира Зеленского к Вселенскому патриарху.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский прилетел в Турцию с рабочим визитом.

Также мы сообщали, что в "Слуге народа" рассказали, кто оплатит проведение опроса Зеленского.