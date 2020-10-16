Более 40% украинцев положительно относятся к инициативе президента Украины Владимира Зеленского провести всеукраинский опрос в день местных выборов 25 октября, 22% жителей страны настроены по этому поводу отрицательно.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 14 по 16 октября.

Так, 60% опрошенных заявили, что знают о проведении всеукраинского опроса (25% респондентов - хорошо об этом проинформированы, 35% - что-то об этом слышали). 40% опрошенных заявили, что ничего не знают о грядущем опросе.

"Относительно высокий уровень осведомленности о президентской инициативе среди жителей городов и старшего населения. Во время проведения опроса наблюдался постепенный рост количества тех, кто слышал об этой инициативе", - утверждают социологи.

При этом 42% опрошенных положительно относятся к идее провести опрос в день выборов, 33% - нейтрально и 22% - отрицательно.

"Относительно лучше поддерживают эту идею жители юго-восточных регионов страны, жители сел и малых городов, избиратели партии "Слуга народа". Негативно настроены к этой инициативе старшие опрошенные и избиратели партии "Европейская солидарность", - заявили исследователи.

Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера среди 5000 жителей всех регионов Украины, кроме неподконтрольных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

Напомним, на всеукраинском опросе 25 октября украинцам предложат ответить на пять вопросов, посвященных пожизненным срокам для коррупционеров, легализации медицинского каннабиса, созданию свободной экономической зоны на Донбассе, сокращению численности депутатов Верховной Рады и Будапештскому меморандуму.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в будущем украинцев можно спросить и о других важных темах, например, легализации оружия или двойном гражданстве.