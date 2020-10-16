Федеральное авиационное управление США (FAA) полностью отменило ограничения на полёты через воздушное пространство над Черным морем под ответственностью Украины.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Криклий отметил, что Украина ввела действенные меры по обеспечению безопасности полетов гражданской авиации в районе воздушного пространства над Чёрным морем, поэтому в США приняли соответствующее решение.

Министр рассказал, что с 27 октября 2020 года Федеральная авиационная администрация департамента транспорта США запланировала обновление Специальных федеральных авиационных правил (SFAR 113) об ограничениях на полеты американскими эксплуатантами в воздушном пространстве под ответственностью Украины.

"В документе указано, что Украина ввела действенные меры по обеспечению безопасности полетов гражданской авиации в Симферопольском районе полетной информации, в частности в международном воздушном пространстве, где ответственность за обслуживание воздушного движения делегирована Украине", - заявил Криклий.

Также министр выразил гордость таким результатом взаимодействия специалистов Госавиаслужбы Украины и Украэроруха с международными авиационными организациями и авиационными властями разных стран, и в частности с Федеральной авиационной администрацией департамента транспорта США.

Ранее мы сообщали, что в начале сентября над акваторией Черного моря у полуострова Крым активизировалась военная авиация США и Великобритании. В регионе летают самолеты разведки и бомбардировщики.

Также "Страна" рассказывала, как в конце лета два российских Су-27 поднимались в воздух над Черным морем для перехвата самолета США.