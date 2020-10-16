США сняли ограничения на полеты своих авиакомпаний возле Крыма
Федеральное авиационное управление США (FAA) полностью отменило ограничения на полёты через воздушное пространство над Черным морем под ответственностью Украины.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
Криклий отметил, что Украина ввела действенные меры по обеспечению безопасности полетов гражданской авиации в районе воздушного пространства над Чёрным морем, поэтому в США приняли соответствующее решение.
Министр рассказал, что с 27 октября 2020 года Федеральная авиационная администрация департамента транспорта США запланировала обновление Специальных федеральных авиационных правил (SFAR 113) об ограничениях на полеты американскими эксплуатантами в воздушном пространстве под ответственностью Украины.
"В документе указано, что Украина ввела действенные меры по обеспечению безопасности полетов гражданской авиации в Симферопольском районе полетной информации, в частности в международном воздушном пространстве, где ответственность за обслуживание воздушного движения делегирована Украине", - заявил Криклий.
Также министр выразил гордость таким результатом взаимодействия специалистов Госавиаслужбы Украины и Украэроруха с международными авиационными организациями и авиационными властями разных стран, и в частности с Федеральной авиационной администрацией департамента транспорта США.
Ранее мы сообщали, что в начале сентября над акваторией Черного моря у полуострова Крым активизировалась военная авиация США и Великобритании. В регионе летают самолеты разведки и бомбардировщики.
Также "Страна" рассказывала, как в конце лета два российских Су-27 поднимались в воздух над Черным морем для перехвата самолета США.