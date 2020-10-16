Бюджетный комитет Рады не смог 16 октября рассмотреть проект государственного бюджета на 2021 год. Из-за этого Верховная Рада может не рассмотреть проект госбюджета в первом чтении 20 октября.

Об этом написали народные депутаты Алексей Гончаренко (фракция "Евросолидарность") и Ярослав Железняк ("Голос") в своих Telegram-каналах в пятницу, 16 октября.

"Согласно регламенту, бюджетный комитет должен рассмотреть бюджет до 15 октября, а Верховная Рада - в первом чтении не позднее 20 октября. Очевидно, что в сроки мы уже не вписываемся. По вине власти бюджетный процесс срывается", - сообщил Гончаренко.

В свою очередь Железняк также в Telegram уточнил, что на заседании присутствовали 11 членов комитета при необходимом минимуме в 18 человек.

Напомним, 14 сентября, Кабмин утвердил проект бюджета-2021 и направил его в парламент.

Ранее "Страна" подробно описывала, что прописано в соответствующем проекте.